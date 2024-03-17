ЦИК РТ: Татарстанцы показали на выборах высокую активность

Явка татарстанцев в третий день голосования на выборах Президента России по данным на 12 часов составила 71,68%. Татарстанцы показали хорошую активность. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в ходе 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ.

«Хорошая погода, хорошее настроение. На всех участках спокойно, происшествий не зафиксировано, жалоб граждан нет. Все участки работают», — сказал он.

Андрей Кондратьев напомнил, что сегодня заключительный, главный день выборов. Он совпал с Прощёным воскресеньем.

«Людям, работающим на участках, приятно, что избиратели уходят с хорошим настроением. Праздничная атмосфера царит вокруг участков», — добавил Кондратьев.

«У нас голосует много креактивных, молодых людей, много ветеранов. Бабушка в 103 года пришла на голосование самостоятельно. Моя мама 1941 года рождения проголосовала на дому. Избирательный участок — территория закона, там избирательные права и избирательное законодательство, а вокруг — воскресенье, праздничный день», — подчеркнул Кондратьев.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).