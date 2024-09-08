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ЦИК РТ сообщила о регистрации на выборах 16 тыс. общественных наблюдателей
На выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва, которые проходят сегодня в Татарстане, зарегистрировано более 16 тыс. общественных наблюдателей, что на 2 тыс. больше, чем предполагалось. Об этом сообщил сегодня в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«На избирательных участках зарегистрировалось большое количество наблюдателей — свыше 16 тыс. На предварительных этапах мы рассчитывали на 14 тыс. человек. Но зарегистрировалось больше, и мы рады этому обстоятельству. Это подчеркивает открытость избирательных процессов и повышает доверие избирателей к самой системе», — сказал он.
Спикер напомнил, что в целом по России проводится более 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В общей сложности на территории страны имеют возможность проголосовать 57,5 млн человек. В Татарстане таким правом обладают более 2,9 млн избирателей.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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