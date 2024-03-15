ЦИК РТ сообщил о возросшем интересе татарстанцев к сервису «Мобильный избиратель»

В Российской Федерации сервисом «Мобильный избиратель» в ходе предвыборной кампании воспользовались 5 млн человек, в Татарстане – 108 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«108 тыс. – это в несколько раз больше, чем на прошлых выборах. Это очень серьёзный, удобный сервис, люди им пользуются. Практически нет жалоб на сбои», – сказал он.

Спикер добавил, что из 112 млн избирателей в России более 90,6 млн имеют личные кабинеты на портале «Госуслуг». Эта цифра выросла в разы по сравнению с прошлыми выборами.

Избиратели, которые знали, что в дни выборов не смогут прийти на избирательные участки по месту регистрации (прописке), могли заранее подать заявления, чтобы голосовать на любом удобном участке. Воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» можно было в личном кабинете федерального портала «Госуслуги» до 11 марта включительно.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).