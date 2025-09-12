ЦИК РТ сообщил о готовности Татарстана к проведению единого дня голосования

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К предстоящему единому дню голосования, 14 сентября, в Татарстане избирательные участки в настоящее время полностью готовы. Об этом заявил сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на подведении итогов конкурса видеороликов «Всей семьей на выборы» в Казани.

«На сегодняшний день всё готово – избирательные участки готовы, безопасность максимально соблюдается и отслеживается нашими правоохранительными органами. Наблюдатели готовы приступить к своим обязанностям. Видеонаблюдение готово, но самое главное впереди. Это активность наших татарстанцев 14 сентября», – сказал он.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).