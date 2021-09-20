ЦИК РТ: Серьезных нарушений в ходе выборов в Татарстане не зафиксировано

Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, во время выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва в Татарстане не зафиксировано. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре.

«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. В дни голосования в адрес ЦИК РТ поступило 52 обращения. По всем поступившим сообщениям были проведены проверки с выездом. Большинство из них рассмотрено, нарушений избирательного законодательства не установлено», — подчеркнул глава Центральной избирательной комиссии республики.

«Самое большое количество обращений было через интернет и СМИ, соцсети. Наибольшее число выездов по обращениям было 17 сентября», — уточнил Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Голосование проводилось под контролем наблюдателей и общественных организаций. В общей сложности за ходом выборов следили 500 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2016 году.