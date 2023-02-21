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ЦИК РТ разъяснил изменения в выборах, связанные с иноагентами
В связи с изменением федерального законодательства теперь у кандидатов, признанных иноагентами, будет приписка «кандидат, являющийся иностранным агентом». Об этом сообщила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.
«Был принят федеральный закон, направленный на регулирование статуса иностранного агента. В заявлении кандидата в сноске будет указано «Кандидат, являющийся иностранным агентом», ранее указывалось «Физическое лицо, выполняющее функции иногаента»», – пояснила она.
Напомним, что 28 мая в Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы в Госсовет Татарстана по электротехническому избирательному округу.
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