ЦИК РТ рассказал, с какими вопросами избиратели звонят на горячую линию

На горячую линию для избирателей Татарстана в настоящее время поступило 727 телефонных звонков, все они носят информационный характер. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Открыт федеральный номер 8 (800) 200-00-20. Те, кто из России звонят по поводу вопросов, касающихся Татарстана, избирательных комиссий Татарстана, автоматически переводятся на нашу горячую линию. На нашей горячей линии, 292-84-33, просто идет перегрузка. Поступило 727 телефонных звонков, все информационные. Есть пять обращений по вопросам ЖКХ, 192 звонка было по поводу того, что избиратели не успели перезакрепиться. Из других регионов звонили 130 человек. Также люди просили разъяснить механизм „Мобильного избирателя”», — рассказал он.

Спикер пояснил, что информационно-справочный центр Российской Федерации в настоящее время зафиксировал 140 тыс. звонков, 92% из них также носят информационный характер. Из них 351 обращение находится на проверке.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).