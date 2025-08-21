Каждый избирательный бюллетень, изготавливаемый в Татарстане к выборам 14 сентября, имеет несколько степеней защиты – уникальную защитную сетку, подписи членов УИК и печать. Об этом сообщил сегодня журналистам в издательстве «Идел-Пресс» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Предусмотрены все степени защиты – уникальный узор тангирной сетки, у бюллетеней зеленый цвет, в правом верхнем углу будет наложена «живая» защита – печать участковой избирательной комиссии и две подписи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса», – пояснил он.

Доставка бюллетеней будет организована Управлением специальной связи: сначала в территориальные комиссии, затем в участковые. Выборы Раиса Татарстана пройдут 14 сентября, в единый день голосования. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).