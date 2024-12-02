news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 декабря 2024 12:29

ЦИК РТ проведет заседание о результатах выборов депутата Госсовета в Чистопольском округе

Скопировать ссылку

В понедельник 2 декабря в 14:00 состоится очередное заседание ЦИК РТ. В рамках мероприятия Центризбирком Татарстана утвердит общие результаты выборов депутата Госсовета в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34.

Трансляция будет доступна по ссылке. При подключении необходимо указать свое имя.

#Выборы в Госсовет РТ #чистопольский район #цик рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100