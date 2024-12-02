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ЦИК РТ проведет заседание о результатах выборов депутата Госсовета в Чистопольском округе
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В понедельник 2 декабря в 14:00 состоится очередное заседание ЦИК РТ. В рамках мероприятия Центризбирком Татарстана утвердит общие результаты выборов депутата Госсовета в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34.
Трансляция будет доступна по ссылке. При подключении необходимо указать свое имя.
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