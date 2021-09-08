ЦИК РТ проконтролировал передачу в доставку бюллетеней на выборы в Госдуму

На территории республики подготовка к предстоящим осенним выборам в российский парламент проходит точно по графику и без провисаний. Об этом во время процедуры передачи в доставку бюллетеней для голосования сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Вместе с членами татарстанского Центризбиркома он посетил печатный комплекс «Идел-Пресс», где ранее происходило создание бюллетеней. Делегация во главе с Кондратьевым осмотрела складские помещения типографии с упакованными бюллетенями, а также проконтролировала процесс уничтожения отбракованных экземпляров.

«Сегодня завершается доставка избирательных бюллетеней в территориальные избиркомы муниципальных районов республики. Это очень ответственный этап, потому что в этом году мы работаем в новом формате: отправка происходит постепенно, в течение нескольких дней», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что перед отправкой бюллетени в грузах были пересчитаны, после чего их передали под вооруженную охрану ГУП «Спецсвязь». Грузовики с главным документом предстоящих осенних выборов в первую очередь поедут в районы республики — каждый блок с бюллетенями имеет отметку с конкретным пунктом назначения.

«Эти грузовики направятся в Нижнекамский, Альметьевский и Набережно-челнинский округа. В последнюю очередь, к вечеру, будет отправка в территориальные комиссии, расположенные в Казани. Такой механизм логичен и понятен. Также с сегодняшнего дня в штатном режиме начинают работать участковые избиркомы», — пояснил глава ЦИК РТ.

Он напомнил, что всего для предстоящих выборов в республике было изготовлено порядка 6 млн бюллетеней. В это число входят как бюллетени для голосования на думских выборах, так и на дополнительных выборах в Госсовет РТ.

«Вся работа проходит в точном соответствии с графиком. Установленные сроки не были нарушены ни на один день. Наша избирательная система развивается очень динамично, поэтому важно четко соблюдать график каждой электоральной процедуры. Темпы совершенно другие: если раньше за пару лет до выборов фиксировались все параметры, то сейчас и законодательство меняется, и сами бюллетени утверждаются в разные сроки», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

Его дополнил генеральный директор издательства «Идел-Пресс» Анас Аскаров, который подчеркнул высокое качество работы, проделанной печатным комплексом. Лишь небольшая часть (чуть более 1%) бюллетеней подверглась отбраковке.

«Мы работали круглосуточно в несколько смен, поэтому сейчас работы завершены в полном объеме и точно в срок. Отбракованные бюллетени будут подвергнуты уничтожению нашими специалистами, это произойдет под контролем членов Центризбиркома республики», — резюмировал Анас Аскаров.