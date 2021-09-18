ЦИК РТ: проголосовать можно во всех крупных больницах Татарстана

Пациенты почти всех крупных клинических больниц Татарстана могут проголосовать, не отвлекаясь от лечения. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Практически все крупные клинические центры у нас имеют свою задействованную в избирательной кампании комиссию», – отметил спикер.

Он напомнил, что в Казани проголосовать можно в 28 медицинских центрах.

Также имеют возможность проголосовать и пациенты «красной зоны», которые сейчас борются с новым коронавирусом. Главные врачи собирают информацию о желающих, и если есть заявки, то сообщают в ЦИК. А дальше проводится методическая работа. Андрей Кондратьев добавил, что на сегодня таких заявок пока не поступало.