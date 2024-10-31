ЦИК РТ подведет итоги Года молодого избирателя

В пятницу, 1 ноября, в Торгово-промышленной палате РТ состоится ставшее традиционным ежегодное мероприятие для молодых и будущих избирателей. Конференция на тему «Роль молодежных проектов в формировании гражданского актива избирательной системы» объединит самых разных электоральных экспертов.

О законодательном обеспечении государственной молодежной политики в Татарстане расскажет депутат Государственного Совета РТ Марат Бариев. Молодежную аудиторию на конференции будут представлять председатель Молодежного совета при ЦИК Татарстана Михаил Михайлов и председатель Молодежного парламента при Госсовете республики Дамир Нургалиев. С приветственным словом к участникам форума в режиме видеосвязи обратится член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Борис Эбзеев.

«Ежегодно поздней осенью мы проводим научно-практическую конференцию, посвященную вопросам избирательного права, – сообщил Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев. – К этому мероприятию мы традиционно привлекаем максимально широкий круг молодых людей – школьников, студентов вузов, наш молодежный актив, подводим предварительные итоги года».

«За последние месяцы наши ребята достойно выступили на олимпиаде по вопросам избирательного права «Софиум», в региональном лидерском проекте «Атмосфера». Новый импульс развития получили Клубы молодых избирателей во всех районах Татарстана, а тема парламентского урока, проведенного в этом году, «Выбираем будущее!» говорит о важности правового просвещения молодого поколения татарстанцев. Ну и конечно, очень большие надежды мы возлагаем на образованный при Центризбиркоме республики Молодежный совет. В процессе организации и проведения конференции члены Молодежного совета принимают самое активное участие. Уверен, ребята проявят себя с самой лучшей стороны», - отметил Кондратьев.

Конференция на тему «Роль молодежных проектов в формировании гражданского актива избирательной системы» состоится 1 ноября по адресу: г. Казань, улица Пушкина, д.18, здание Торгово-промышленной палаты Татарстана. Начало мероприятия в 10:00.