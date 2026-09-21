ЦИК РТ озвучил предварительные итоги выборов по одномандатным округам

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев озвучил предварительные результаты голосования в одномандатных округах Татарстана на пресс-конференции в «Татар-информе».

В Приволжском одномандатном округе №31 наибольшее количество голосов получил Илья Вольфсон – 67,5%, в Московском округе №32 – Руслан Юсупов с 51,77%, в Нижнекамском округе №33 – Олег Морозов с 69,20%.

В Набережно-Челнинском округе №34 лидирует Альфия Когогина с 76,74% голосов, в Альметьевском округе №35 – Марсель Шайдуллин с 64,31%, в Центральном округе №36 – Марат Нуриев с 59,92%.

На дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 явка составила 88,14%. Наибольшее количество голосов, по предварительным данным, получил самовыдвиженец Фарид Абдулганиев – 64,90%.

Подведение итогов дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований продолжается, сообщил Андрей Кондратьев.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Жители республики выбирали депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 и депутатов представительных органов муниципальных образований.

По федеральному округу в Татарстане баллотировались 80 кандидатов от 10 политических партий. Еще 32 кандидата от шести партий участвовали в выборах по шести одномандатным округам.

На дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 участвовали три кандидата. В рамках муниципальных выборов замещались 202 депутатских мандата, на которые претендовали 557 кандидатов.