ЦИК РТ: Осенние выборы демонстрируют серьезную конкуренцию среди кандидатов

На предстоящих осенних выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва в Татарстане среди кандидатов наблюдается высокая конкуренция. Об этом в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Спикер напомнил, что выборы депутатов нижней палаты парламента проходят на основе смешанной избирательной системы. В соответствии с ней 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один депутат — один округ), а еще 225 депутатов — по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

В федеральной избирательной кампании принимают участие 3910 кандидатов. Все они претендуют на 225 мандатов, конкуренция составляет 17 человек на место.

«225 кандидатов мы выбираем по общефедеральному округу, это когда избиратели голосуют за партии, здесь в целом по Российской Федерации зарегистрировано 112 кандидатов. 3910 претендентов по общефедеральному округу на 225 мандатов — это 17 человек на место. В Татарстане шесть округов. В этих шести округах зарегистрировались 53 кандидата — это очень серьезная конкуренция. Мы видим, что партии ведут активную фазу избирательной кампании», — отметил глава ЦИК РТ.

Татарстанцы также будут голосовать в двух округах за депутатов Государственного Совета РТ VI созыва, это Азинский избирательный округ и Студенческий избирательный округ. В Азинском округе — 52 250 избирателей, в Студенческом (Нижнекамский район) — 73 700 избирателей.

«Достаточно серьезная армия избирателей будет голосовать за своего представителя в Государственном Совете. Безусловно, всегда интересно и захватывающе (и по количественному и качественному составу) проходят выборы на муниципальном уровне», — добавил Андрей Кондратьев.