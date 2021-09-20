ЦИК РТ обработал 100% бюллетеней на выборах в Госдуму

В Татарстане обработали 100% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, сообщает ЦИК РТ.

В выборах приняли участие 78,9% от общей численности избирателей.

Предварительные итоги голосования по федеральному округу в Республике Татарстан после обработки 100% протоколов:

1. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 9,64%

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,27%

3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 2,82%

4. Политическая партия «Новые люди» — 1,01%

5. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 79,01%

6. Партия Справедливая Россия — За правду — 2,69%

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» — 0,37%

8. Всероссийская политическая партия «Партия Роста» — 0,50%

9. Политическая партия Российская партия свободы и справедливости — 0,28%

10. Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России — 1,33%

11. Политическая партия «Гражданская Платформа» — 0,15%

12. Политическая партия Зеленая альтернатива — 0,21%

13. Всероссийская политическая партия «Родина» — 0,22%

14. Партия пенсионеров — 0,54%