ЦИК РТ об инцидентах с зеленкой: Люди за 10 тысяч идут на уголовное преступление

Чтобы сорвать ход голосования на выборах Президента, на нескольких избирательных участках сегодня были зафиксированы инциденты с зеленкой, пролитой на урны для голосования. Ситуацию прокомментировал в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Это Карачаево-Черкесия, Воронеж и Курск… Это уголовное дело. Люди за 10 тысяч идут на преступление, которое перечеркивает всю их жизнь. Они все арестованы, идут допросы. Они будут, я просто убежден, наказаны. Это надо догадаться — приносить на избирательный участок пузырек с краской и плескать его… Это же ты голоса своих граждан перечеркиваешь», — эмоционально прокомментировал инциденты спикер.

Кондратьев добавил, что по всем фактам заведены уголовные дела, комиссии разбираются по каждому конкретному случаю отдельно. «Где-то весь раствор попал внутрь урны для голосования, а где-то просто остался на крышке», — добавил спикер.

По данным федеральных СМИ, на пяти избирательных участках России по выборам Президента — в Москве, Воронежской и Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии — зафиксированы инциденты с зеленкой, пролитой на урны для голосования.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).