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ЦИК РТ назвала дату изготовления бюллетеней на выборы депутатов Госсовета
Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана будут изготовлены до 1 сентября. Об этом сообщил сегодня Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на 61 заседании Центральной избирательной комиссии в Казани.
О формах избирательных бюллетеней для голосования по республиканскому и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва сообщила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.
«Защитная сетка на избирательных бюллетенях по республиканскому избирательному округу печатается красками светло-зеленого цвета, по одномандатному округу - светло-розового цвета. Избирательные бюллетени печатаются на русском и татарском языках», - сказала она.
По данным ЦИК РТ, в день голосования 8 сентября на выборах депутатов Госсовета Татарстана избиратели получат два избирательных бюллетеня. Это связано с применением смешанной избирательной системы, которая позволяет учитывать как предпочтения избирателей относительно политических партий, так и конкретных кандидатов в одномандатных округах.
Первый бюллетень предназначен для голосования по республиканскому избирательному округу и содержит список политических партий, участвующих в выборах. Наименования политических партий, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов, будут размещены в порядке, определяемом жеребьевкой, которую ЦИК проведет 2 августа. В бюллетене будут указаны наименования и эмблемы политических партий, а также фамилии, имена, отчества первых трех кандидатов из республиканского списка кандидатов.
Второй бюллетень используется для голосования по одномандатному избирательному округу, в котором будут представлены кандидаты, представляющие данную территорию. Этот бюллетень также будет содержать информацию о каждом кандидате.
«6-7 августа мы проведем жеребьевку в СМИ по распределению бесплатного эфирного времени, с 10 числа у нас агитационный период», - напомнил на заседании Андрей Кондратьев.
Спикер добавил, что ЦИК РТ совместно с Общественной палатой РТ приступает к рассмотрению вопроса формирования корпуса наблюдателей на выборах.
«Это институт, который является одним из самых эффективных и самых надежных механизмов гражданского контроля», - подчеркнул Кондратьев.
8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.
Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.
18 июля регистрацию прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44), 25 июля – еще от трех партий. Зарегистрированы 44 человека от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ.
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