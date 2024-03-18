ЦИК РТ: Нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов, не зафиксировано

В Татарстане нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов Президента России, не зарегистрировано. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев на 42-м заседании ЦИК РТ.

«Избирательная кампания в Татарстане прошла организованно, в соответствии с требованиями закона и завершилась без происшествий. С особой тщательностью отрабатывались вопросы легитимности, открытости избирательных процессов», – сказал глава Центризбиркома.

По данным Министерства здравоохранения РТ, обращений с избирательных участков не поступало. По информации оперативного штаба правоохранительных органов, происшествий на избирательных участках не зафиксировано, добавил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В республике были открыты 65 территориальных избирательных комиссий и 2767 участковых с общим составом работников более 22,1 тыс. человек.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.