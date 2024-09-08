ЦИК РТ напомнил избирателям о возможности проголосовать на дому

На выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва, которые проходят сегодня в Татарстане, около 43 тыс. избирателей подали заявления о голосовании на дому. Об этом сообщил сегодня в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Порядка 43 тыс. избирателей воспользовались возможностью позвонить, прийти на избирательные участки и предупредить, сделать заявление о голосовании на дому. Эта возможность продолжается, и ее действие распространяется до 14 часов сегодняшнего дня. Если кто-то не воспользовался и есть уважительная причина, вы можете обратиться в участковую избирательную комиссию, и, безусловно, участковая избирательная комиссия вас обеспечит реализацией избирательного права», — сообщил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.