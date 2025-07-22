ЦИК РТ начала выездные проверки готовности к выборам Раиса Республики Татарстан

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Серия выездных мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в рамках Дней избирателей стартовала 22 июля в Тетюшском муниципальном районе. Эти поездки призваны не только проверить готовность к Единому дню голосования, но и стать площадкой для живого диалога между организаторами выборов и территориями.

Тетюши стали первым районом, где в 2025 году прошел День избирателя. В ближайшее время аналогичные мероприятия состоятся в Лаишевском и Пестречинском районах.

Рабочая группа ЦИК РТ во главе с председателем Андреем Кондратьевым осмотрела избирательный участок №2593. Особое внимание было уделено условиям доступности: проверены пандусы, специальные кабинки для маломобильных граждан.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

«День избирателя стал нашей хорошей практикой. Он позволяет нам не по бумагам, а на месте видеть, насколько готов тот или район и населенный пункт к голосованию, насколько уверенно работают наши участковые комиссии, как выстроена логистика, доступность, информирование. Мы проводим эти выезды в преддверии самых значимых выборов в республике – выборов Раиса Татарстана», – отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Помимо этого, в Тетюшах состоялся межрайонный семинар для председателей и секретарей участковых комиссий четырех районов – Тетюшского, Апастовского, Камско-Устьинского и Кайбицкого. На встрече обсуждались вопросы профессиональной подготовки организаторов голосования, процедурные аспекты работы и алгоритмы взаимодействия в дни голосования.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Кроме того, в Тетюшском районе прошло выездное, 98-е заседание Центральной избирательной комиссии Татарстана. На нем, в частности, обсуждалась реализация проекта «ИнформУИК» – в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске и Бугульме члены участковых избирательных комиссий будут выходить в популярные общественные пространства, чтобы лично рассказывать о формах участия в голосовании. «ИнформУИК» стартует 1 августа, за 1,5 месяца до Единого дня голосования.

Напомним, в Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут работать с 07:00 до 20:00.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).