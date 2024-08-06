ЦИК РТ начал жеребьевку бесплатного эфирного времени для выборов в Госсовет РТ

Андрей Кондратьев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане стартовала жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатных площадей для зарегистрированных кандидатов в депутаты Госсовета республики. Как отметил председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, распределение будет проходить в течение двух дней – 6 и 7 августа.

«Открываем самую яркую часть избирательной кампании – жеребьевку времени для наших кандидатов. Думаю, после этого начнется активная фаза избирательных кампаний, на которых увидим, как средства массовой информации рассказывают о наших кандидатах», – сказал Кондратьев.

Распределение будет проходить в течение двух дней – 6 и 7 августа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На предстоящих выборах бесплатный эфир обязаны предоставлять три региональные государственные организации телерадиовещания: 2 телеканала, 1 радиоканал филиала ГТРК «Татарстан», 1 телеканал и 1 радиостанция АО «ТНВ», 2 телеканала и 5 радиоканалов АО «Татмедиа».

«Мы находимся внутри большого избирательного цикла, который начался еще в прошлом году. Наверное, эта кампания самая сложная, потому что выдвигаются очень много кандидатов, людям предстоит сделать непростой выбор. Поэтому у СМИ сейчас будет тяжелая задача – рассказать о кандидатах, об итогах работы и о тех людях, которые претендуют на депутатские места», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Айдар Салимгараев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо телерадиовещания, партии и кандидаты смогут воспользоваться бесплатной и платной печатной площадью, которую предоставляют 84 региональных государственных печатных изданий. Редакции газет в срок до 8 августа проводят жеребьевку самостоятельно.

В свою очередь, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заявил, что медиахолдинг будет активно работать на протяжении всей избирательной кампании.

Шамиль Садыков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас есть филиалы в каждом населенном пункте республики, и для нас большой праздник вся эта кампания», – сказал Садыков.

Напомним, что агитационный период на выборах депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва начнется 10 августа и завершится накануне Единого дня голосования 7 сентября. Выборы депутатов Госсовета Татарстана состоятся 8 сентября. Участки для голосования будут открыты с 7:00 до 20:00.