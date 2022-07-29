ЦИК РТ: На осенние муниципальные выборы в республике уже выдвинулись 692 кандидата

В Татарстане активизировалась подготовка к предстоящему в сентябре Единому дню голосования. К настоящему времени на дополнительные выборы в парламент республики зарегистрировали уже 12 кандидатов, на муниципальные выборы по 181 округу выдвинулись 692 кандидата. Активное участие в избирательной кампании принимают политические партии и самовыдвиженцы. Об этом во время выездного заседания в Арске сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Совещание прошло в «гибридном» формате с использованием онлайн-включений. Его участники обсудили формы избирательных бюллетеней на осенних дополнительных выборах в Госсовет РТ, жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах и другие вопросы.

По словам Андрея Кондратьева, избирательная кампания в республике продвигается энергично, к настоящему времени уже завершилось выдвижение кандидатов на два вакантных мандата депутатов Госсовета республики.

«12 кандидатов из 14 выдвинувшихся уже зарегистрированы. По Пионерскому округу зарегистрированы все шесть выдвинувшихся кандидатов. По Ибрагимовскому из восьми – шесть. Как я уже говорил ранее, среди выдвинутых кандидатов представители семи партий и еще два самовыдвиженца», – обратился к участникам заседания глава ЦИК РТ.

Он добавил, что не менее активно идет процесс и в направлении предстоящих муниципальных выборов в регионе.

«На дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан продолжается процесс представления документов для регистрации кандидатов. На сегодня по 181 округу выдвинуто 692 кандидата», – отметил Андрей Кондратьев.

Он пояснил, что речь идет о 484 кандидатах от 7 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», «Новые люди», «Коммунисты России», а также «Партия Роста». Еще 206 кандидатов идут на выборы в порядке самовыдвижения.

После завершения работы по основной повестке участникам заседания продемонстрировали презентацию материалов территориальной избирательной комиссии Арского района в рамках муниципального конкурса территориальных избиркомов.

