ЦИК РТ: Мы на хорошей стартовой позиции перед выборами Президента России

В марте 2024 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. О подготовке к масштабной кампании на очередном заседании сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«Сейчас мы на хорошей стартовой позиции перед выборами Президента Российской Федерации. Подготовка специалистов ведется именно к предстоящей избирательной кампании. Мы все сделаем для того, чтобы в большом формате проинформировать наших избирателей», — отметил спикер.

Кондратьев рассказал, что в этом году в России для информирования избирателей о предстоящих выборах был запущен пилотный проект — «Мобильная УИК». Первоначально не планировалось, что Татарстан примет участие в эксперименте, однако затем по собственной инициативе был включен в этот проект.

«Вы, наверное, слышали об этом проекте. Мы специально напросились на этот эксперимент, потому что понимаем, что вероятность того, что „Мобильная УИК“ с большой долей вероятности будет применяться и на большой избирательной кампании Президента Российской Федерации», — сказал председатель ЦИК РТ.

Впрочем, отметил он, представители избирательной кампании и так всегда проводят поквартирные и подомовые обходы. «Они проводятся всегда и регулярно — это эффективный способ информирования наших избирателей. Теперь это делается при помощи ещё и мобильного приложения. Хочу сказать, чтобы вы были тоже в курсе», — пояснил Кондратьев.

В проекте «Мобильная УИК» в этом году принимают участие 78 регионов. В Татарстане в пилоте уже приняли участие Рыбно-Слободской, Елабужский районы, а также город Казань. По его итогам стало ясно, что приложение требует серьезных доработок.

«Во-первых, не все члены УИК готовы устанавливать новые мобильные приложения на свои смартфоны, да и не у всех они есть. Во-вторых, большое количество вопросов в этом мобильном приложении отталкивает наших избирателей. Ведь когда приходит человек, вот это непосредственное общение, вопросы: а вы придете, а не придёте, приходите с семьями... А здесь идет просто как бы роботизированная система: вопрос — ответ — занесение. И совершенно точно избиратели не готовы делиться личными данными для того, чтобы они попадали в некое мобильное устройство. Поэтому работа над итогами этого эксперимента ведется», — заявил Кондратьев.

Поквартирные обходы перед выборами Президента РФ члены УИК проводить обязательно будут.

«Со всем профессионализмом, как мы это умеем делать. Это однозначно, — проинформировал Кондратьев. — Но вот как будет трансформироваться эта история с мобильным приложением, буду держать в курсе. В случае чего, на заседании Центральной избирательной комиссии обсудим этот вопрос».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что действующий Президент России Владимир Путин пока не принял решение относительно участия в выборах в 2024 году.