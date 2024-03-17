ЦИК: Количество наблюдателей и камер подтверждает открытость выборов в Татарстане

За ходом выборов Президента России в Татарстане следят международные наблюдатели. Они отметили новации, применяемые в нашем регионе и в России. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в ходе 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ.

«У нас девять международных наблюдателей-экспертов. Советник министра Доминиканской Республики был. Он объехал шесть районов республики, посмотрел как организованы выборы. Он отметил новации, которые применяются в Татарстане и в России, они о таких новациях только мечтают. В частности, великолепный центр общественного наблюдения у нас сделан, где свыше 16 тыс. общественных наблюдателей могут в режиме реального времени наблюдать за камерами с избирательных участков. Более 40 человек находятся там постоянно, они меняются, у них есть экспертная площадка», — рассказал гость телестудии.

Кондратьев отметил, что весь процесс выборов в регионе абсолютно прозрачный.

«Наблюдатели — фундамент легитимности самого процесса. Количество наблюдателей и камер подтверждает открытость выборов в Татарстане», — подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике продолжают работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открыты 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).