ЦИК РТ: К следующим выборам Татарстан станет пользователем онлайн-голосования

К следующей избирательной кампании Татарстан подойдет на уровне пользователей онлайн-голосования, заявил председатель Центризбиркома Республики Татарстан Андрей Кондратьев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Спикер напомнил, что предварительный эксперимент по проведению онлайн-голосования состоялся в мае — на выборах в Государственную Думу.

«К следующим выборам Татарстан подойдет на уровне пользователей. По крайней мере, Центральная избирательная комиссия все для этого сделает. В мае была тренировка, и мы приняли в ней участие, — заявил спикер. — У нас в Татарстане заявилось 60 тысяч избирателей, значит спрос есть. И это удобно — особенно для молодежи. Мой личный вопрос <...> почему из 60 тысяч заявившихся проголосовал лишь 61%? Почему вот так?»

Кондратьев напомнил, что Татарстан является лидером цифровых технологий среди регионов. Поэтому для республики естественно принимать участие в эксперименте по проведению электронного голосования

«Политические партии говорят: „Нет, зачем вам это надо? Почему вы это делаете, это недостоверно и неправильно“. Однако 2% ото всех избирателей заявились, — подчеркнул глава ЦИК. — Значит это должна быть удобная и оптимальная опция для пользователей».

Тем не менее, республика пока не готова окончательно отказаться от традиционных форм голосования, уверен Кондратьев. Выборы стали в Татарстане хорошей и доброй традицией, когда люди заранее готовятся к этому событию. Идут на избирательные участки семьями, с прекрасным настроением, с тем, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

«Даже к КОИБ мы сколько привыкали! — напомнил Кондратьев. — Несколько избирательных циклов осваивали новую форму голосования».