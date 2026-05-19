ЦИК РТ и Союз пенсионеров договорились о сотрудничестве перед выборами

Заседание, на котором подписали соглашение о сотрудничестве между ЦИК РТ и региональным отделением Союза пенсионеров, состоялось сегодня. Подписи под документом поставили председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев и глава региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Любовь Мишина.

Как отметил Андрей Кондратьев, в преддверии выборов депутатов Госдумы России девятого созыва особое значение приобретает работа с различными группами избирателей и общественными объединениями, которые представляют их интересы.

Он подчеркнул, что представители старшего поколения остаются одной из самых активных и дисциплинированных категорий участников избирательного процесса. По словам Кондратьева, взаимодействие с организациями, объединяющими пенсионеров, ветеранов и граждан старшего возраста, рассматривается как важная часть подготовки к федеральной избирательной кампании.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Соглашение предусматривает проведение совместных информационных и разъяснительных мероприятий, образовательных встреч, а также реализацию проектов, направленных на повышение правовой грамотности и информированности пожилых избирателей о современных процедурах и механизмах голосования.

Любовь Мишина сообщила, что для организации особенно важно участие представителей старшего поколения не только в качестве избирателей, но и как части самой избирательной системы. По ее словам, сегодня в составе избирательных комиссий Татарстана работают 54 активиста Союза пенсионеров.

Она отметила, что это люди с большим жизненным опытом, высокой ответственностью и активной гражданской позицией, а их работа показывает, что возраст не мешает приносить пользу обществу.

В ЦИК Татарстана подчеркнули, что развитие сотрудничества с общественными организациями остается важной частью подготовки к Единому дню голосования 2026 года.