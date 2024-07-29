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ЦИК РТ и «Институт молодежи» запускают программу лидерства «Атмосфера»
Центральная избирательная комиссия РТ вместе с автономной некоммерческой организацией «Институт молодежи» Татарстана объявили о наборе участников образовательной программы «Атмосфера — 2024».
Рассчитанная на представителей молодежи образовательная программа будет включать семинары с участием лидеров общественного мнения, курс профессиональных тренингов, направленных на развитие лидерских качеств и навыка публичных выступлений, а также диспуты и дебаты.
«Проект „Атмосфера“ для нас очень важен, это своеобразный кадровый резерв для всего гражданского актива избирательной системы Татарстана. „Атмосфера“ — это талантливые, перспективные и умные ребята, они помогают нам найти общий язык с молодыми и впервые голосующими избирателями», — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Победители и призеры проекта «Атмосфера» войдут в состав Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Татарстана, станут общественными помощниками ЦИК РТ, волонтерами избирательных комиссий и наблюдателями на выборах.
Подать заявку на участие в программе можно до 16 августа. Регистрация организована в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.
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