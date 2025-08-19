ЦИК РТ готовит комфортные условия для маломобильных граждан на выборах

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Сегодня в Центральной избирательной комиссии Татарстана прошло заседание рабочей группы, посвященной обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью. В ее состав вошли члены ЦИК, представители министерства труда, занятости и социальной защиты республики, министерства по делам молодежи, а также «Службы экстренных вызовов – 112». Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Главное внимание участников заседания было сосредоточено на подготовке к Единому дню голосования 2025 года, создании условий для удобного участия в выборах граждан с ограничениями по здоровью, уточнении списков таких избирателей и своевременном информировании их о предстоящем голосовании.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подчеркнул, что создание комфортных условий для голосования для всех граждан, независимо от состояния здоровья, является общей задачей и одним из ключевых стандартов подготовки к избирательной кампании 2025 года. Он отметил необходимость организации работы по сбору сведений об избирателях с инвалидностью, их оповещения в установленные законом сроки и оказания помощи при посещении избирательных участков.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В день голосования, 14 сентября, поддержку лицам старшего возраста и маломобильным избирателям будут оказывать татарстанские волонтеры. Основу волонтерского движения составляют студенты вузов республики, участники молодежных проектов ЦИК и члены Молодежного совета при ЦИК Татарстана. Содействие им оказывает республиканский Минмол.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова сообщила, что внимание уделяется простым, но важным вопросам: помощи людям с ограниченными возможностями подняться по ступенькам или пандусу и пройти на участок для голосования. По ее словам, совместно с ЦИК и специалистами «Службы экстренных вызовов – 112» будет проведен обучающий семинар для волонтеров, посвященный сопровождению маломобильных граждан, слабовидящих и слабослышащих избирателей.

На сегодняшний день около 94% избирательных участков в Татарстане расположены на первых этажах зданий. На выборах в Единый день голосования 1240 участков будут оборудованы специальными кабинками для избирателей в инвалидных колясках. Кроме того, все участковые комиссии обеспечат трафаретами с рельефно-точечным шрифтом Брайля и информационными материалами с крупным шрифтом на русском и татарском языках.

Айгуль Сабирова Фото: пресс-служба ЦИК РТ

По итогам заседания рабочей группы руководителям территориальных избирательных комиссий поручено организовать широкое информирование граждан с ограничениями по здоровью о предстоящих выборах и доступных способах голосования для избирателей с ОВЗ.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).