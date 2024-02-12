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Политика 12 февраля 2024 16:27

ЦИК РТ: Эфирное время для кандидатов на выборах Президента РФ определят по жеребьевке

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15 февраля Центральная избирательная комиссия Татарстана (ЦИК РТ) проведет жеребьевку, по результатам которой распределят эфирное время на региональных каналах при проведении выборов Президента РФ. Время и место мероприятия - 10:00, КЦ «Московский» (Казань, ул. Академика Королева, 47).

«Эфирное время предоставляется зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов», - рассказали в избирательной комиссии.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. До выборов уже допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).

Ранее ЦИК Татарстана показывал экипировку обходчиков на грядущих выборах главы государства.

#выборы президента-2024 #цик рт #эфир #телеканал #регионы РФ
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