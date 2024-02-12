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ЦИК РТ: Эфирное время для кандидатов на выборах Президента РФ определят по жеребьевке
15 февраля Центральная избирательная комиссия Татарстана (ЦИК РТ) проведет жеребьевку, по результатам которой распределят эфирное время на региональных каналах при проведении выборов Президента РФ. Время и место мероприятия - 10:00, КЦ «Московский» (Казань, ул. Академика Королева, 47).
«Эфирное время предоставляется зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов», - рассказали в избирательной комиссии.
Напомним, восьмые по счету выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. До выборов уже допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).
Ранее ЦИК Татарстана показывал экипировку обходчиков на грядущих выборах главы государства.
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