ЦИК РТ: До 14 часов татарстанцы могут сообщить о намерении проголосовать на дому

Менее часа осталось у жителей Татарстана на то, чтобы позвонить на горячую линию или в участковую избирательную комиссию, чтобы сообщить о намерении проголосовать на выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва на дому. Об этом напомнил, выступая в едином информационном центре в Казани, председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Для тех, кто не может прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам, предусмотрена возможность голосования на дому. Остался час, чтобы сделать это заявление, позвонить в участковую избирательную комиссию», — сказал он.

Ранее Андрей Кондратьев сообщил, что около 43 тыс. избирателей уже воспользовались возможностью позвонить или прийти на избирательные участки и сделать заявление о голосовании на дому. Такая возможность существует до 14 часов сегодняшнего дня.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. В городах и районах Татарстана открылись 2760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей . Участки будут работать до 20 часов вечера. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.