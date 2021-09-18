ЦИК РТ: 5,4% избирателей проголосовали на дому
В Татарстане голосование на дому выбрали 5,4% избирателей. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
«5,4% избирателей проголосовало на дому», – сообщил спикер.
Напомним, что по итогу первого дня голосования явка составила 32,1%.
По словам председателя ЦИК республики, заявок на голосование дома достаточно много.
Андрей Кондратьев напомнил, что выезжать на дом члены избирательной комиссии будут до 14.00 19 сентября.