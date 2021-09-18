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Ру Тат
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18 сентября 2021  09:28
Эвелина Киселёва

ЦИК РТ: 5,4% избирателей проголосовали на дому

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В Татарстане голосование на дому выбрали 5,4% избирателей. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«5,4% избирателей проголосовало на дому», – сообщил спикер.

Напомним, что по итогу первого дня голосования явка составила 32,1%.

По словам председателя ЦИК республики, заявок на голосование дома достаточно много. 

Андрей Кондратьев напомнил, что выезжать на дом члены избирательной комиссии будут до 14.00 19 сентября.

#голосование #Выборы 2021
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