ЦИК РТ: 5,4% избирателей проголосовали на дому

В Татарстане голосование на дому выбрали 5,4% избирателей. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«5,4% избирателей проголосовало на дому», – сообщил спикер.

Напомним, что по итогу первого дня голосования явка составила 32,1%.

По словам председателя ЦИК республики, заявок на голосование дома достаточно много.

Андрей Кондратьев напомнил, что выезжать на дом члены избирательной комиссии будут до 14.00 19 сентября.