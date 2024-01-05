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Политика 5 января 2024 12:28

ЦИК России зарегистрировала первых кандидатов на выборы Президента страны

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ЦИК России зарегистрировала кандидатов на должность Президента РФ Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»). Об этом сообщили в телеграм-канале комиссии.

Еще ЦИК зарегистрировала списки уполномоченных представителей политической партии «Коммунисты России», выдвинувшей в качестве кандидата на выборы Президента РФ Сергея Малинковича.

Напомним, выборы главы государства проведут с 15 по 17 марта 2024 года.

#выборы президента рф #кандидаты #ЦИК #регистрация
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