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ЦИК России зарегистрировала первых кандидатов на выборы Президента страны
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ЦИК России зарегистрировала кандидатов на должность Президента РФ Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»). Об этом сообщили в телеграм-канале комиссии.
Еще ЦИК зарегистрировала списки уполномоченных представителей политической партии «Коммунисты России», выдвинувшей в качестве кандидата на выборы Президента РФ Сергея Малинковича.
Напомним, выборы главы государства проведут с 15 по 17 марта 2024 года.
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