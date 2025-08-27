ЦИК России запустил проект «Волонтер на избирательном участке»

Для помощи пожилым и маломобильным жителям в Татарстане на выборах Раиса республики будет действовать новый проект – «Волонтер на избирательном участке». Об этом на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Суть инициативы заключается в том, что на избирательных участках присутствуют волонтеры, которые никак не вмешиваются в избирательный процесс, но помогают маломобильным людям дойти до кабинки, ориентируют, куда нужно идти, и так далее.

«В кабинку волонтер не заходит», – неоднократно подчеркнул Кондратьев, добавив, что никаких вмешательств в сами выборы волонтеры совершать не будут. Для этого ЦИК РТ даже планирует выпустить некий регламент поведения волонтеров на участке.

«Мы с вами знаем, что наши ветераны, наше старшее поколение, – это люди очень ответственные, это люди, которые всегда ходили на выборы, и для них отдать свой голос за того или иного кандидата – это в общем-то не просто право выбора, это необходимость. Это уже где-то и состояние даже души, я бы сказала, и та ответственность перед государством, которую каждый пожилой человек, безусловно, испытывает», – сказала в свою очередь депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

К сожалению, признают авторы идеи, обеспечить все избирательные участки волонтерами не представляется возможным. Поэтому в крупных городах будут созданы центры, где будут базироваться добровольные помощники, а участки с малым числом голосующих смогут заранее подать заявку, если у них возникнет необходимость в присутствии волонтера.

Как отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, на портале госуслуг у всех избирателей есть возможность указать потребность в помощи волонтера.

«Спектр этой помощи может быть очень широким. Начиная [от того], чтобы встретить и проводить до избирательного участка или помочь донести тяжелые сумки, до элементарной навигации по участку, чтобы никто не заблудился», – подчеркнул Садыков.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).