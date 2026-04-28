ЦИК России утвердила форму избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщает ЦИК РТ.

С учетом применения смешанной избирательной системы избиратели страны на выборах в Госдуму России получат два бюллетеня: по федеральному избирательному округу (партийные списки) и по одномандатным избирательным округам.

Как отметил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в Татарстане избирательные бюллетени традиционно изготавливаются на двух государственных языках – русском и татарском.

«Это требование закона, направленное на то, чтобы процедура голосования была максимально понятной и удобной для каждого избирателя», – подчеркнул он.

По словам Андрея Кондратьева, в соответствии с постановлением ЦИК России, бюллетени на думских выборах будут напечатаны на белой бумаге с защитной фоновой сеткой:

светло-синего цвета – для голосования по федеральному округу;

светло-зеленого цвета – для голосования по одномандатным избирательным округам.

Защиту избирательного бюллетеня также обеспечит микрошрифт – мелкий текст, нанесенный типографским способом в виде линии, который трудно прочитать без специального оборудования. Это позволит минимизировать вероятность подделки бюллетеня и обеспечит требуемую защищенность.