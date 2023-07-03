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Политика 3 июля 2023 14:55

ЦИК России: Участникам избирательного процесса доступны более 20 цифровых сервисов

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ЦИК России: Участникам избирательного процесса доступны более 20 цифровых сервисов
Фото: пресс-служба Кремля.

В отличие от предыдущих избирательных кампаний был сделан большой скачок по цифровым сервисам. Об этом Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

«Я бы хотела остановиться, пожалуй, на двух моментах, на отличиях от предыдущих кампаний. Первое — за это время мы сделали большой скачок по цифровым сервисам», — заявила глава ЦИК.

Она отметила, что сейчас для участников избирательного процесса — и партий, и комиссий, и кандидатов, и избирателей — доступны более 20 цифровых сервисов, на которых можно получить всю информацию о предстоящих выборах.

Еще одним плюсом стала возможность собирать подписи в дистанционном формате.

«Эти сервисы набирают всё большую популярность, сейчас уже более 15 млн пользуются ими», — приводит пресс-служба цитату Памфиловой.

#Элла Памфилова #ЦИК #цифровизация
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