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ЦИК России сформировала территориальную избирательную комиссию ДЭГ
Сформирована территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования на период проведения президенстких выборов, назначенных на март 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Центризбиркома России.
«В ее составе 12 человек от политических партий и общественных палат. Председателем ТИК ДЭГ назначен Олег Артамонов, кандидатура которого была предложена Общественной палатой РФ», – сказано в сообщении.
Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Соответствующее решение приняла ЦИК страны
В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей – это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).
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