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ЦИК России напомнил, по каким документам можно проголосовать на выборах
Основным документом для голосования на президентских выборах является паспорт. Однако в ряде случаев есть альтернативные варианты — о них напомнил в своем телеграм-канале ЦИК России.
Так, военнослужащие могут предъявить военный билет, те, кто находится в процессе оформления паспорта, — временное удостоверение личности, находящиеся в местах содержания под стражей — справку установленной формы.
«За границей это загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на возвращение в Россию (в случае утраты иных документов оно удостоверяет личность и наличие российского гражданства)», — добавили в Центризбиркоме.
Кроме того, перечень дополнительных документов может быть установлен для жителей регионов, в которых введено военное положение. Это, к примеру, паспорта ДНР и ЛНР, паспорт либо ID-карта гражданина Украины, удостоверения личности либо военные билеты военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и ряд других документов, которые выданы уполномоченными органами.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До участия в них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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