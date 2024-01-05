Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЦИК России начала регистрацию кандидатов на выборы Президента страны
1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов.
Как сообщили в ЦИК России, всего поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента: 9 – от политических партий и 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. При этом из них в Центральную избирательную комиссию подали документы 15 человек: 9 кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и 6 самовыдвиженцев.
«Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов», – рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»