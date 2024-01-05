ЦИК России начала регистрацию кандидатов на выборы Президента страны

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1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов.

Как сообщили в ЦИК России, всего поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента: 9 – от политических партий и 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. При этом из них в Центральную избирательную комиссию подали документы 15 человек: 9 кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и 6 самовыдвиженцев.

«Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов», – рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.