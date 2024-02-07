ЦИК России 8 февраля определит окончательный список кандидатов на должность Президента РФ

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Центральная избирательная комиссия России 8 февраля определит окончательный список кандидатов на должность Президента РФ. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на 37-м заседании Центризбиркома РТ.

«До выборов Президента России осталось 37 дней. Мы выходим на финишную прямую этапа регистрации», – сказал спикер.

По словам Кондратьева, с 10 февраля будет разрешена публикация предвыборных рейтингов. А 15 февраля ЦИК республики проведет жеребьевку бесплатного и платного эфирного времени на гостелерадиоканалах для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов и политических партий. Уже с 17 февраля начнется агитация в СМИ.

Кроме того, 17 февраля Центральная избирательная комиссия проведет День избирателя в Чистополе. «Обсудим стандарты избирательной системы, пообщаемся с наблюдателями, ответим на их вопросы. Планируем объезд избирательных участков для проверки готовности к организации и проведению голосования», – отметил Кондратьев.

Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и действующий глава государства Владимир Путин как самовыдвиженец.