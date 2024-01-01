ЦИК РФ: В список возможных кандидатов на выборах Президента вошли 11 человек

В список возможных кандидатов на выборах Президента России на текущий момент входят 11 человек. Двое из них уже подали документы на регистрацию рассказал зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Уточняется, что в этом списке три самовыдвиженца - действующий Президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пишет ТАСС. Также в список вошли восемь кандидатов от партий - Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые Люди»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

Добавим, что Слуцкий и Даванков уже подали в Центральную избирательную комиссию документы о регистрации своих кандидатур на выборах главы государства.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации назначил выборы Президента РФ на 17 марта 2024 года. Длительность голосования – три дня (15, 16 и 17 марта).