ЦИК РФ утвердила порядок назначения наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия России приняла решение об утверждении порядка назначения наблюдателей на выборах. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Согласно документу, в день голосования участники избирательной кампании смогут направить до трех наблюдателей в любую избирательную комиссию, а одно и то же лицо сможет осуществлять полномочия наблюдателя только в одной избирательной комиссии.

«Подготовка к выборам – это всегда очень сложный и многоплановый процесс. На старте масштабной федеральной избирательной кампании своевременное принятие такого решения заранее формирует понятные и единые правила для всех участников избирательного процесса», – отметил Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Согласно избирательному законодательству правом назначить наблюдателей на выборах обладают зарегистрированные кандидаты, политические партии, Общественная палата РФ и Общественная палата РТ.

«Подготовка к выборам депутатов Госдумы под руководством ЦИК России продолжается в плановом, активном режиме. Республика принимает участие в реализации всех организационных, правовых и технологических решений, принимаемых на федеральном уровне», – добавили в пресс-службе ЦИК РТ.

Напомним, в сентябре 2026 года в Татарстане пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.