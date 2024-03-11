ЦИК РФ сообщил, когда завершится прием заявлений для голосования дистанционно

11 марта в 23:59 по московскому времени на портале Госуслуг завершается прием заявлений для голосования по месту нахождения или для участия в дистанционном электронном голосовании.

Как сообщили в ЦИК РФ, если граждане 15, 16 или 17 марта не смогут прийти на избирательный участок по месту жительства, то им следует до указанного времени подать соответствующее заявление, чтобы проголосовать на любом другом удобном участке или дистанционно.

Отмечается также, что по состоянию на утро 11 марта этой возможностью уже воспользовались около 8,5 млн россиян.

Напомним, восьмые по счету выборы президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).