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ЦИК РФ: Прямая трансляция о ходе выборов по стране
В третий день голосования на выборах Президента России ЦИК РФ проводит прямую трансляцию на своем сайте о ходе голосования по стране.
На совещании россияне могут узнать о реализации проекта «ИнформУИК» (адресное информирование избирателей), про агитацию на выборах Президента Российской Федерации, а также об активности молодежи на голосовании.
Ожидается, что отчеты будут предоставлять до 21:00.
Напомним, что свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
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