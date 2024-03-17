ЦИК РФ: Прямая трансляция о ходе выборов по стране

В третий день голосования на выборах Президента России ЦИК РФ проводит прямую трансляцию на своем сайте о ходе голосования по стране.

На совещании россияне могут узнать о реализации проекта «ИнформУИК» (адресное информирование избирателей), про агитацию на выборах Президента Российской Федерации, а также об активности молодежи на голосовании.

Ожидается, что отчеты будут предоставлять до 21:00.

Напомним, что свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).