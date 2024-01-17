ЦИК РФ: Предвыборная агитация в СМИ пройдет с 17 февраля по 14 марта

Предвыборная агитация избирательной кампании по выборам Президента России в СМИ будет проходить с 17 февраля по 14 марта. Об этом на заседании ЦИК РФ заявила глава избиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

На сегодня на пост Президента страны претендуют 11 человек. В качестве кандидатов ЦИК РФ зарегистрировал трех человек: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Все они являются представителями парламентских партий, поэтому для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

Выдвиженцы от непарламентских политических партий, которыми являются Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова до 31 января должны представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам Владимиру Путину, Раде Русских и Анатолию Баташеву нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.