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ЦИК РФ начнет работу по адресному информированию избирателей
С 17 февраля ЦИК России начнет работу по адресному информированию избирателей – проект «ИнформУИК» входит в основной этап.
Как сообщили в избирательной комиссии, в этом проекте задействовали почти 330 тыс. членов участковых избирательных комиссий из 88 регионов РФ. Они расскажут избирателям про подготовку, проведение Президентских выборов, а также про возможные формы голосования и ответят на вопросы.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что члены комиссии должны дойти, достучаться до каждого избирателя, донести до них объективную информацию и ответить на все интересующие вопросы.
«Я уверена, что мы справимся с этой задачей: вместе мы – сила. Сила созидательная и ответственная», - сказала она.
Ранее ЦИК России, сообщал, что по состоянию на 14 февраля подано около 2 миллионов 915 тысяч заявлений: 2 млн. 175 тысяч заявлений – на участие в ДЭГ и еще 740 тысяч – о голосовании по месту нахождения. В комиссии напомнимнили, что принимать заявления будут до 11 марта.
фото: ЦИК РФ
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