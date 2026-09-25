«Единая Россия» получит 349 мест в новом созыве Госдумы

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«Единая Россия» получила 349 мандатов по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – один. Еще четыре мандата получили кандидаты-самовыдвиженцы.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 18 по 20 сентября. Голосование продолжалось три дня. Одновременно состоялись более 2,2 тыс. избирательных кампаний разных уровней, в рамках которых замещались около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.