ЦИК обработал более 70% протоколов на выборах в Госдуму

В России обработано свыше 70% протоколов на выборах в Государственную Думу VIII созыва. Согласно им пятерка лидирующих партий остается неизменной: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Об этом говорится в данных, приведенных Центризбиркомом России.

Так, после подсчета 70% голосов «ЕР» набрала 48,46%, КПРФ — 20,3%, ЛДПР — 7,69%, «Справедливая Россия» — 7,43%, а «Новые люди» — 5,55%.

Также ЦИК привел данные по голосованию в одномандатных округах. По предварительной информации, «Единая Россия» лидирует в 196, КПРФ — в 14, «Справедливая Россия» — в семи.