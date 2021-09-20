ЦИК обработал 97,38% бюллетеней на выборах в Госдуму

В России завершена обработка 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Об этом сообщает ЦИК РТ со ссылкой на предварительные данные ГАС «Выборы».

В выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей.

Так, после подсчета голосов «Коммунистическая партия Российской Федерации» набрала 9,51%,

«Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,27%, ЛДПР — 2,83% «Новые люди» — 1,07%, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 79,02%, Справедливая Россия — За правду — 2,72%, «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,36%, Партия Роста — 0,50%, Российская партия свободы и справедливости — 0,28%, Коммунистическая партия Коммунисты России — 1,36%, «Гражданская Платформа» — 0,16%, Зеленая альтернатива — 0,21%, Всероссийская политическая партия «Родина» — 0,21%, Партия пенсионеров — 0,54%.