ЦИК: На выборах в марте Татарстан создаст уникальные условия для маломобильных групп

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На выборах Президента России в марте в Татарстане будут созданы уникальные условия для маломобильных групп избирателей. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Мы делаем всё возможное, чтобы создать максимально удобные условия для наших избирателей для голосования на участках и на дому», — сказал он.

Спикер напомнил, что ЦИК Татарстана заключила дополнительное соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ. С этой недели в республике проводятся обходы избирателей в рамках проекта «Информ-УИК». К этим обходам присоединились соцработники, которые выясняют потребности граждан в голосовании на дому. Участники обходов рассказывают избирателям, что для этого нужно подать заявление.

«Избиратель может написать заявление о голосовании на дому до 14 часов 17 марта. И голосование на дому будет обеспечено», — сказал Кондратьев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для слабовидящих татарстанцев изготовлен тираж специальных трафаретов со шрифтом Брайля. Кроме того, на избирательных участках будет оказана помощь маломобильным людям и инвалидам по слуху.

«Мы серьезным образом отработали вопрос со службой 112. При необходимости, если на участке будет слабослышащий, то для него будет организован сурдоперевод. Наши волонтеры и члены УИК окажут помощь маломобильным избирателям на избирательных участках», — подчеркнул Кандратьев.

Всего по республике насчитывается более 2,9 млн избирателей. По данным Минтруда РТ, в их числе около 17,5 тыс. инвалидов-колясочников, около 7,5 тыс. инвалидов по зрению, 3,5 тыс. человек, использующих протезы, а также 10,5 тыс. инвалидов по слуху.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).