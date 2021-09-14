ЦИК будет онлайн показывать данные о явке на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ будет в онлайн-режиме показывать явку на предстоящих выборах в Государственную Думу России. Об этом рассказала председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова на международной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов».

«Идет [информация] в онлайн-режиме на всю страну, какая явка. И в онлайн-режиме каждый заинтересованный человек может наблюдать», — приводит ТАСС слова главы ЦИК РФ.

Памфилова напомнила, что в дни выборов в Центризбиркоме будет организована работа информационного центра. Именно там в онлайн-режиме можно будет отслеживать данные по явке избирателей на парламентских выборах.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно состоятся прямые выборы глав девяти регионов России (еще в трех субъектах Федерации их руководителей изберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В Татарстане параллельно с выборами в нижнюю палату парламента будут организованы дополнительные выборы депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. На думских выборах избирателей республики ждут в бюллетенях 14 политических партий и в общей сложности 53 кандидата, выдвинувшихся по шести одномандатным округам.